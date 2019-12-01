OOAPAS revisará descuentos y reforzará el abasto de agua en colonias de Morelia afectadas por el suministro de agua potable

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Luego de que la mañana de este martes, vecinos de las colonias Unión, Nueva Unión, Ilustres Novohispanos, Nueva Amanecer, Vicente Lombardo y aledañas se manifestaran por irregularidades en el suministro de agua potable, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), acordó revisar posibles descuentos en los recibos de agua, mejorar la distribución mediante pipas y dar seguimiento a las obras eléctricas pendientes.

De acuerdo con una minuta de reunión fechada el 27 de octubre de 2026, el director general del organismo sostendrá un encuentro con la Subdirección Comercial para analizar la viabilidad de aplicar descuentos a los usuarios perjudicados por las fallas en el servicio.

Asimismo, se gestionará una reunión de seguimiento con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que participará un comité de representantes vecinales. El objetivo será revisar el avance del trámite del proyecto eléctrico e informar a los habitantes sobre los acuerdos establecidos previamente con el área comercial del OOAPAS.

Entre los compromisos también se contempla una reunión de trabajo con el área de Distribución, personal de Dirección y representantes de las colonias para revisar la programación y distribución de pipas, con la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua en las zonas afectadas.

Como parte de las medidas de apoyo, el organismo facilitará vales gratuitos para la carga de agua a los vecinos que lo soliciten. Estos podrán utilizarlos en las instalaciones de La Mintzita para contratar pipas particulares, mientras que el costo del transporte quedará a cargo de cada usuario.

Respecto a la conclusión de las obras pendientes, la minuta señala que, una vez resuelto el trámite correspondiente ante la CFE, se estima un periodo aproximado de tres semanas para terminar los trabajos. No obstante, este plazo estará sujeto a la resolución de la comisión y a las condiciones necesarias para continuar con su ejecución.

Los acuerdos buscan atender las afectaciones en el suministro de agua potable y establecer mecanismos de apoyo para los habitantes de las colonias involucradas, mientras avanzan las gestiones necesarias para la conclusión de los trabajos.