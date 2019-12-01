Ooapas mantiene monitoreo permanente de ríos y drenes en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 10:16:52

Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa que, luego del desfogue menor y controlado realizado el día de ayer en la presa de Cointzio, los niveles de los ríos y drenes de la ciudad se mantienen dentro de parámetros seguros.

Es importante destacar que el único cuerpo de agua que recibe el desfogue es el Río Grande, el cual se encuentra actualmente al 40% de su capacidad y presenta un flujo constante, sin complicaciones.

De manera general, los niveles de los principales cuerpos de agua en Morelia son los siguientes:

• Río Grande: 40% de su capacidad.

• Río Chiquito: 30% de su capacidad.

• Dren Itzícuaros: 60% de su capacidad, con bombeo permanente en operación.

Gracias a las acciones preventivas realizadas en más de 40 kilómetros de ríos y drenes, se ha logrado agilizar el flujo del agua y mantener en buen estado la infraestructura hidráulica, lo que permite informar que no existe riesgo de inundaciones en las colonias aledañas a estas zonas.

El Ooapas refrenda su compromiso de dar seguimiento permanente al monitoreo de los niveles de agua y continuar con los trabajos preventivos en coordinación con dependencias municipales y estatales, para garantizar la seguridad de las y los morelianos.