Ooapas fortalece la certeza jurídica de los usuarios con “Julio Actualizado”: Adolfo Torres

Morelia, Michoacán, 06 de julio de 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) puso en marcha el programa “Julio Actualizado”, una estrategia que busca actualizar los expedientes físicos y digitales de los contratos del servicio de agua potable, brindando mayor certeza administrativa a las y los usuarios y asegurando que la información de cada inmueble se encuentre vigente.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que este programa permitirá fortalecer el control documental del organismo, facilitar futuros trámites y dar mayor seguridad jurídica a las familias sobre la titularidad de sus contratos, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar esta campaña de regularización.

El programa está dirigido a usuarios cuyos contratos permanezcan a nombre de personas fallecidas, antiguos propietarios o presenten documentación incompleta o desactualizada. Durante julio podrán presentar la documentación correspondiente para integrar y digitalizar su expediente y, cuando proceda, realizar el cambio de titular del contrato.

Como incentivo, las y los usuarios que actualicen su expediente y cuenten con adeudos podrán acceder a un 80 por ciento de descuento en recargos y multas, beneficio que no aplica sobre el consumo principal, derechos, servicios ni adeudos base. Asimismo, en los casos que correspondan, podrán solicitar un convenio de pago sujeto a la autorización del organismo.

Para participar, las y los interesados deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del inmueble, identificación oficial, recibo predial, constancia de número oficial y recibo de agua o número de contrato.