Once meses sin recursos para el agua y las obras de Morelia: David Cortés exige respuesta federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 19:34:36

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- “Llevamos 11 meses con obras hidráulicas terminadas y otras iniciadas, en ambos casos aún no pagadas porque la Federación no ha mandado el dinero que nos corresponde a los morelianos”. Así describió David Cortés el impacto del retraso de más de 75 millones de pesos que la Federación debe entregar al municipio para obras de tubería, drenaje y saneamiento.

El legislador cuestionó que, mientras se destinan 6 mil 500 millones de pesos al acueducto de Guadalajara, Morelia siga esperando recursos que le corresponden. “Qué bueno por Guadalajara. El agua no tiene partido. Pero explíquenle a mi ciudad: ¿por qué para unos sí hay presupuesto nuevo y para Morelia no hay ni los 75 que ya son suyos?”

Advirtió que esta situación afecta directamente a las familias que pagan sus impuestos, cubren sus recibos y, cuando no tienen agua, deben cooperarse para comprar pipas. “En Morelia hay familias que pagan el agua tres veces”, señaló.

En otro tema aprovechó para proponer crear un Fondo Federal para Vialidades Municipales que permita financiar obras de pavimentación y rehabilitación de calles mediante licitaciones públicas, costos por tramo y garantías de obra, con criterios transparentes y sin distinciones partidistas.

Finalmente, destacó que Morelia aporta el 35 por ciento del PIB de Michoacán y debe recibir los recursos que le corresponden. “Morelia produce, Morelia paga, Morelia sostiene”, afirmó.