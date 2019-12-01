Octavio Ocampo rendirá su Primer Informe Legislativo el 21 de septiembre

Octavio Ocampo rendirá su Primer Informe Legislativo el 21 de septiembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 09:22:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2025.- El diputado Octavio Ocampo, integrante de la 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, anunció que el próximo domingo 21 de septiembre presentará su Primer Informe de Actividades Legislativas, cumpliendo con el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía.

Ocampo explicó que durante este primer año de labores ha impulsado iniciativas y acciones orientadas a legislar con responsabilidad, manteniendo un vínculo cercano con la población. 

El legislador perredista subrayó que el informe será un espacio para exponer los avances y resultados del trabajo realizado en el Poder Legislativo.

El legislador puntualizó que este ejercicio permitirá transparentar su desempeño y reforzar la confianza ciudadana en la representación parlamentaria, reiterando su disposición de seguir trabajando desde el Congreso del Estado en beneficio de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo sin vida de una persona cerca de Celaya, Guanajuato
Vinculan a proceso a hombre por tentativa de homicidio en San Miguel de Allende
Cae presunto líder criminal del Estado de México; lo acusan de delitos de fuero federal
Camioneta de la Guardia Civil se estrella en la Siglo XXI; hay una oficial herida
Más información de la categoria
Con captura de mano derecha de Adán Augusto López, Paraguay le cierra la puerta al crimen, asegura su Presidente: Califica a Bermúdez Requena como uno de los capos más buscados de México 
Cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalpa sube a 11; investigan causas de la tragedia
Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; califica de "falsos" los rumores
ONU vota a favor de una solución de dos Estados en crisis Israel-Palestina
Comentarios