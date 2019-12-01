Octavio Ocampo presenta punto de acuerdo para exhortar a reforzar la seguridad en los santuarios de la Mariposa Monarca

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros que acuden a los santuarios de la Mariposa Monarca, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el pleno un punto de acuerdo para que el Congreso exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a reforzar, a través de la Guardia Civil, la vigilancia en los accesos carreteros y zonas turísticas de la región oriente.

La propuesta de acuerdo presentada ante la 76 legislatura del Congreso del Estado busca que, durante la temporada de hibernación, que cada año atrae a más de 300 mil turistas, se implementen operativos especiales de vigilancia y prevención en los municipios de Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Senguio, donde se ubican los principales santuarios: El Rosario, Sierra Chincua y Senguio.

Octavio Ocampo destacó que la migración de la Mariposa Monarca es un fenómeno natural único en el mundo y representa un motor económico y social para cientos de familias de la región. “Los santuarios de la Monarca son orgullo de Michoacán y fuente de ingreso para comunidades enteras. Por eso, la seguridad de quienes los visitan no puede estar en duda; debe ser una prioridad del Estado”, subrayó.

El legislador enfatizó que la presencia institucional de la Guardia Civil es fundamental para fortalecer la confianza de los visitantes y proteger la imagen turística de Michoacán, al tiempo que contribuye al desarrollo regional sustentable. “Garantizar la tranquilidad de los turistas es también proteger la economía local y la conservación de nuestro patrimonio natural”, añadió.

En el documento presentado ante el Pleno, se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública ampliar los operativos de patrullaje y establecer puntos de revisión preventiva en los accesos estratégicos, así como mantener una coordinación efectiva con autoridades municipales, comunales, ejidales y federales.

Para concluir, Ocampo reiteró que el Congreso del Estado debe actuar con responsabilidad y compromiso frente a los desafíos de seguridad. “La región Monarca merece atención prioritaria; es símbolo de identidad, de esperanza y de vida para Michoacán”, concluyó.