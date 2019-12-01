Octavio Ocampo: PRD-M sin ataduras políticas, "No ocupamos muletas para caminar"; vamos solos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 14:34:58

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- El Partido de la Revolución Democrática de Michoacán "no tiene ataduras con ningún partido político", aseguró Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, quien declaró que están listos para competir solos en el 2027.

El diputado local dijo confiar en la estructura territorial que están conformando, y apuntó: "No ocupamos muletas para caminar con un partido político independiente".

Ocampo Córdova aseguró que no piensan repetir fórmulas de alianza anteriores en las que fueron relegados y dejados fuera de los acuerdos. Señaló que "muchas de las decisiones se tomaban desde México y al final el apretón que nos daba la dirigencia nacional era de ceder, ceder en el objetivo de estar bien en la alianza".

El representante sindical reconoció que ha sostenido reuniones con líderes partidistas como Ernesto Núñez Aguilar, del Verde Ecologista de México, con quien dijo mantiene diálogos institucionales.

"No vamos a sacrificar compañeros, la vez pasada los sacrificamos para que no participaran... ¡todo por ir a cumplir caprichos en una alianza!", advirtió.

El líder concluyó que el objetivo es reconstruir el partido enfocándose en la ciudadanía y los sectores sociales de Michoacán para el próximo proceso electoral.