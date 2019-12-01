Octavio Ocampo plantea la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas para recuperar la Grandeza de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.– Octavio Ocampo, promotor del proyecto para recuperar la Grandeza de Michoacán, se pronunció a favor de la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas en el estado. Planteó que sumar esfuerzos en torno a un proyecto común es necesario para atender las demandas de la población y abrir más oportunidades en las regiones de Michoacán.

Como resultado de esta ruta que lleva meses recorriendo el estado, Ocampo escuchó de primera mano a la ciudadanía. En foros, encuentros regionales, asambleas y reuniones con mujeres, jóvenes, productores y organizaciones sociales, ha recogido propuestas para fortalecer el campo y la economía familiar, cuidar el medio ambiente y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Para Ocampo, una izquierda unida puede traducir esas coincidencias en acuerdos que beneficien a la gente. El propósito es que las familias michoacanas tengan mejores condiciones de vida y que cada región cuente con soluciones acordes con sus necesidades.

El PRD Michoacán continuará los recorridos y encuentros en el territorio para incorporar las propuestas de las comunidades a la agenda estatal.