Octavio Ocampo plantea la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas para recuperar la Grandeza de Michoacán

Octavio Ocampo plantea la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas para recuperar la Grandeza de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 15:30:02
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.– Octavio Ocampo, promotor del proyecto para recuperar la Grandeza de Michoacán, se pronunció a favor de la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas en el estado. Planteó que sumar esfuerzos en torno a un proyecto común es necesario para atender las demandas de la población y abrir más oportunidades en las regiones de Michoacán.

Como resultado de esta ruta que lleva meses recorriendo el estado, Ocampo escuchó de primera mano a la ciudadanía. En foros, encuentros regionales, asambleas y reuniones con mujeres, jóvenes, productores y organizaciones sociales, ha recogido propuestas para fortalecer el campo y la economía familiar, cuidar el medio ambiente y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Para Ocampo, una izquierda unida puede traducir esas coincidencias en acuerdos que beneficien a la gente. El propósito es que las familias michoacanas tengan mejores condiciones de vida y que cada región cuente con soluciones acordes con sus necesidades. 

El PRD Michoacán continuará los recorridos y encuentros en el territorio para incorporar las propuestas de las comunidades a la agenda estatal.

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