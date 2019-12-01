Octavio Ocampo destaca dictamen que fortalecerá el derecho a un medio ambiente sano y sustentable en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025.- “Esta reforma coloca al medio ambiente en el centro de las decisiones públicas y deja claro que en Michoacán el desarrollo no puede darse a costa de la naturaleza ni de la calidad de vida de las personas”, afirmó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, al referirse a la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y aprobado en comision el dictamen que eleva a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible.

El legislador precisó que el dictamen será sometido mañana a la consideración del Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, donde se prevé su aprobación, lo que representaría un paso histórico en la consolidación de un marco constitucional robusto en materia ambiental para Michoacán.

El documento reconoce que el deterioro ambiental en la entidad ha impactado directamente en la calidad de vida de la población, derivado de la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso de suelo.

Por ello, la reforma establece obligaciones claras para el Estado, los municipios y los gobiernos comunales, orientadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ambientales, en armonía con la Constitución federal y los tratados internacionales en la materia.

Octavio Ocampo subrayó que uno de los principales alcances del dictamen es que establece de forma expresa que “el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo cause, y cualquier persona tendrá derecho a exigir su reparación o compensación”, fortaleciendo la justicia ambiental y la participación ciudadana.

“Con esta reforma, Michoacán sienta las bases para un desarrollo verdaderamente sustentable y para la protección del patrimonio natural de las presentes y futuras generaciones”, concluyó.