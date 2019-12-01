Obtiene "Sumar por Michoacán" su registro oficial ante el IEM

Obtiene "Sumar por Michoacán" su registro oficial ante el IEM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 22:54:07
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Este martes, la asociación civil “Sumar por Michoacán” obtuvo su registro oficial como agrupación política estatal, tras cumplir con los lineamientos establecidos en la legislación electoral vigente.

El reconocimiento fue entregado por el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, quien validó que la organización acreditó todos los requisitos contemplados en el Código Electoral del estado.

El dirigente de la agrupación, Alejandro Roderick García Ortiz, recibió el certificado que formaliza esta determinación, la cual entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, y señaló que este paso representa una oportunidad para fortalecer la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos de la entidad.

De acuerdo con García Ortiz, “Sumar por Michoacán” cuenta con presencia en diversos municipios y una base de más de mil 700 integrantes. En ese sentido, adelantó que la agrupación impulsará actividades de carácter político, social y cultural, con el objetivo de difundir sus principios y líneas de acción.

Asimismo, explicó que entre sus atribuciones estará la posibilidad de proponer perfiles a candidaturas de elección popular a través de los partidos políticos con registro en el estado, además de presentar iniciativas de decreto ante el Congreso local en favor de la ciudadanía.

Durante la sesión del Consejo General, Alejandro Bribiezca, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó su respaldo a la incorporación de esta nueva agrupación. Destacó que la competencia política debe centrarse en la calidad de las propuestas y reconoció el perfil de varios de sus integrantes.

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