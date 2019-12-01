Obtén 20 % de descuento en viajes de autobús con tu tarjeta Orgullo Migrante

Obtén 20 % de descuento en viajes de autobús con tu tarjeta Orgullo Migrante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 13:08:29
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Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) firmó un acuerdo de colaboración con la empresa de autobuses Parhíkuni, mediante el cual se otorgará un 20 por ciento de descuento en el servicio de transporte y 15 por ciento en paquetería a quienes cuenten con la Tarjeta Orgullo Migrante.

Esta alianza representa un paso importante en la vinculación con el sector privado para generar acciones que mejoren la calidad de vida de la población migrante, faciliten su movilidad y fortalezcan el vínculo con sus comunidades de origen.

El titular de la dependencia, Antonio Soto Sánchez, destacó que este tipo de convenios forman parte de una estrategia integral para acercar apoyos concretos a las y los michoacanos en contexto de movilidad, reconociendo su esfuerzo y contribución tanto en el estado como en el extranjero.

Asimismo, subrayó que Semigrante seguirá trabajando en la gestión de beneficios que impacten de manera positiva en la economía de las familias migrantes, a través de programas que respondan a sus necesidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las más de 170 empresas y cerca de 40 ayuntamientos para generar bienestar y justicia social para todas y todos.

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