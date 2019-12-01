Obra que se inicia, obra que se termina; ese es el legado de la 4T: Giulianna Bugarini

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2026.- La diputada de Morena, Giulianna Bugarini, destacó que la apertura del primer tramo del Segundo Anillo Periférico de Morelia representa una obra que cambiará la vida cotidiana de miles de familias, al mejorar la conexión entre Morelia y la zona de Ciudad Salud, así como con municipios de la zona metropolitana. “No estamos hablando solamente de una nueva carretera, estamos hablando de recuperar tiempo para llegar al trabajo, al hospital y, sobre todo, para regresar más rápido a casa con nuestras familias”, expresó.

Bugarini señaló que después de décadas de esperar nueva infraestructura para el crecimiento de Morelia, hoy comienza a materializarse un proyecto de gran alcance. El tramo de aproximadamente 12 kilómetros permitirá una circulación más rápida y segura, contará con iluminación LED con tecnología solar y beneficiará directamente a cerca de 100 mil habitantes. “Obra que se inicia, obra que se termina. Esa es la forma de gobernar de la Cuarta Transformación: hacer que los proyectos se conviertan en resultados que la gente pueda utilizar y disfrutar todos los días”.

La legisladora morenista subrayó que el Segundo Anillo Periférico también demuestra que mantener orden en las finanzas públicas permite hacer infraestructura sin comprometer el futuro de las siguientes generaciones. Recordó que el proyecto contempla alrededor de 51 kilómetros para mejorar la conectividad de Morelia, Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón. “Cuando se administra bien el dinero del pueblo, ese dinero regresa al pueblo convertido en carreteras, hospitales, escuelas y mejores servicios. En Michoacán estamos demostrando que sí se puede hacer obra sin endeudar al estado”.

Finalmente, Giulianna Bugarini reconoció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar una política de infraestructura basada en finanzas públicas sanas y resultados. Destacó que durante su administración se han realizado más de 4 mil 200 obras en Michoacán, con una inversión acumulada de 31 mil millones de pesos. “El gobernador Bedolla está dejando un legado que se puede ver y recorrer. Son obras que conectan comunidades, reducen tiempos y mejoran la vida de las familias. Eso significa gobernar con responsabilidad: cuidar el dinero público y convertirlo en bienestar para nuestra gente”.