Obra pluvial en Peñuelas comienza a dar resultados; vecinos reportan menor impacto por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:21:12

Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Habitantes de la colonia Peñuelas, en la intersección de las calles Albañiles y Obreros, expresaron su confianza en que las obras de infraestructura pluvial que actualmente se ejecutan en la zona mitiguen las fuertes bajadas de agua que históricamente han afectado su patrimonio.

Rodolfo Alfredo Vázquez López, residente y trabajador en la zona, compartió en entrevista cómo la intensidad de las lluvias solía paralizar la vida cotidiana del rumbo y el riesgo constante que enfrentaban.

"Toda el agua que viene de allá arriba de Peñuelas baja muy fuerte por aquí. Anteriormente no podíamos dejar los carros afuera; de hecho, el agua de la represa se llegó a llevar uno o dos vehículos".

A pesar de las molestias temporales que genera cualquier zona de obra, los vecinos destacan la magnitud y el diseño del proyecto, el cual superó las expectativas iniciales de la propia comunidad.

"No pensamos nunca que fuera a ser tan grande la obra. Pensamos que nada más iban a meter tubos y ya. Yo no soy arquitecto ni pertenezco a ningún partido político, pero la verdad es que sí le están metiendo presupuesto y cabeza al proyecto".

Aprovechó para reconocer la compleja labor de las cuadrillas de construcción, quienes se enfrentan directamente a las inclemencias del tiempo para avanzar en el proyecto pluvial.

"Están trabajando todo el día. A veces da sentimiento porque, después de tanto esfuerzo, en una hora se viene la lluvia y les echa a perder lo avanzado o no los deja seguir. Debe ser un poco deprimente para ellos, pero aquí están todo el tiempo".

Se espera, dijo, que, con la conclusión de estos trabajos, la bajada de agua proveniente de la parte alta de Peñuelas sea canalizada de forma eficiente, devolviendo la tranquilidad a los automovilistas y peatones de las calles Obreros y Albañiles.

Angelina Padilla, habitante de la zona ubicada en la intersección de las calles Jardineros y Obreros, compartió que a pesar de la intensidad de la última lluvia, las afectaciones en su vivienda fueron mínimas.

"A nosotros no nos perjudicó tanto. Sí se metió un poquito el agua, pero no pasó a mayores; no nos inundamos, afortunadamente".

Recordó que la situación solía ser muy distinta antes de que iniciaran las excavaciones y modificaciones en la vialidad. En temporales pasados, el agua rebasaba las banquetas de manera constante, obligando a las familias a tomar medidas de emergencia.

"Antes de que abrieran ahí, sí se nos metía el agua por los zaguanes. Teníamos que poner costales o cosas así para atorar los zaguanes y que no entrara”

Destacó que la apertura del canal ha cambiado la dinámica del flujo pluvial: "Ahorita disminuyó porque tiene por donde correr; ya no está la banqueta [obstruyendo] y ya no se sube ni entra".

A pesar de que los trabajos continúan en proceso, la capacidad de captación

del proyecto ya es notoria para la comunidad. Según los testimonios, incluso con precipitaciones ligeras se observa cómo el canal provisional cumple con la función de desviar el líquido de las zonas peatonales y viviendas.

"A pesar de que llueve muy poquito, se ve que luego luego corre mucha agua en el canal, pero ya no se sube ni a la banqueta. Sí está ayudando la obra... hasta eso, vamos bien".

Confió en que con el avance de estos trabajos se busca consolidar una red pluvial eficiente que termine de manera definitiva con las afectaciones históricas en este sector de Peñuelas.