Nuevos jueces y magistrados de Michoacán iniciarán funciones al 100% hasta el 22 de septiembre

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:20:16
Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- Los nuevos jueces y magistrados michoacanos iniciarán actividades al 100 por ciento hasta el 22 de septiembre, confirmó el diputado local del Partido Verde Ecologista de México, David Martínez Gowman.

"El 15 se toma protesta, el 16 es un día inhábil y se está valorando declarar inhábil toda esa semana. Esos son los puntos que vamos a ver hoy para que los jueces y magistrados entrantes tengan la oportunidad de ver sus instalaciones y adaptarse. Creo que es lo más normal del mundo, incluso se quiere hacer un lapsus legis para que algunos términos procesales también se suspendan mientras entran debidamente en funciones... calculamos, por lo pronto, una semana, así es, en que los términos se pudieran suspender, sobre todo para las apelaciones y amparos", detalló el legislador integrante de la Comisión de Transición.

Indicó que, entre los aspectos por cubrir, está el tema relacionado con el personal, ya que no todos cuentan con su equipo y personal completo todavía se están haciendo ajustes.

"Hay algunas personas que todavía están definiendo parte de su personal y que tiene que avalar el Poder Judicial... pero vamos por buen camino, estamos trabajando sin prisas porque todo estaba previsto y estamos cumpliendo con la meta y con el plazo que nos fijamos", comentó el legislador local.

En entrevista, David Martínez Gowman garantizó que existirá una transición ordenada y sin contratiempos.

