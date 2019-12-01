Nuevo Zirosto recibe jornada de atención ciudadana 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 19:18:34

Nuevo Zirosto, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Con la representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el subsecretario de Gobernación, Juan Manzo Rodríguez, encabezó la jornada de atención ciudadana del Plan Michoacán en la comunidad indígena de Nuevo Zirosto, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la presencia institucional y la atención directa a la población.

La jornada tuvo como objetivo acercar servicios, brindar orientación en trámites y canalizar solicitudes de manera directa, bajo una lógica de cercanía, coordinación interinstitucional y vocación de servicio, atendiendo las principales necesidades expresadas por las y los habitantes de la comunidad.

El secretario refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de acercar los servicios a la ciudadanía, siempre de manera coordinada con el Gobierno de México, priorizando la atención a los pueblos indígenas.

Durante la actividad se instalaron módulos de salud, programas sociales y actividades culturales, lo que permitió a la población acceder a información, realizar gestiones y recibir acompañamiento por parte de distintas dependencias, facilitando el acceso a los servicios públicos.

Con estas acciones, la Secretaría de Gobierno reafirmó su compromiso con el diálogo permanente y el acompañamiento a las comunidades indígenas, reivindicando el Plan Michoacán como una estrategia orientada a que los programas y servicios públicos se traduzcan en bienestar concreto para la población.