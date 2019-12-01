Nuevo libramiento de Maravatío conectará con la autopista México-Guadalajara

Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Como parte de las acciones estratégicas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno federal construye en el oriente de la entidad el nuevo libramiento de Maravatío, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

En rueda de prensa, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el funcionario estatal detalló que esta vialidad de 8.2 kilómetros de extensión será completamente libre de cuota y ayudará a mejorar el desarrollo económico, turístico y de movilidad en la región.

Mencionó que esta obra cuenta con una inversión superior a los 5 mil 300 millones de pesos. Explicó que el proyecto es el resultado del desdoblamiento de una rama concesionada, derivado de la extensión del título de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, lo que permitirá conectar de forma ágil y directa con la autopista México-Guadalajara.

Asimismo, el funcionario estatal indicó que la nueva infraestructura contará con 12 metros de ancho de corona y concluirá su construcción en octubre de 2027, garantizando traslados más eficientes y seguros para el transporte de carga, turismo y usuarios locales.

Finalmente, el titular de la SCOP puntualizó que esta obra se integra a la modernización integral de la carretera Maravatío-Zitácuaro, la cual se mantiene libre de peaje a lo largo de sus 72 kilómetros, beneficiando directamente a cerca de un millón de habitantes de los municipios de Maravatío, Irimbo, Áporo, Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro.