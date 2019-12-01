Nuevo hospital del IMSS en Villas del Pedregal contará con 54 especialidades: Bedolla

Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026.- El nuevo hospital del IMSS de Villas del Pedregal, contemplado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, contará con 54 especialidades, con lo cual se brindará atención oportuna a los padecimientos de las y los michoacanos, sin la necesidad de trasladarse a otros puntos del país, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Este hospital que contará con cardiología, cirugía pediátrica y traumatología, entre muchas especialidades más, permitirá que alrededor de 400 mil habitantes de la zona Poniente de la capital michoacana sean atendidos de manera inmediata a sus padecimientos”, señaló el mandatario estatal.

Resaltó que el hospital, que iniciará su construcción en el mes de marzo, contará con una capacidad de 260 camas censables y 140 camas no censables, con lo cual se ampliarán los servicios médicos.

Ramírez Bedolla destacó que las 41 acciones del IMSS establecidas en el Plan Michoacán, muestran el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el pueblo michoacano, así como del director general del IMSS, Zoé Robledo, para mejorar la salud de la población.

Detalló que de acuerdo a lo proyectado, este hospital será de los más grandes del estado, mismo que permitirá que las familias de la entidad cuenten con certeza de que contarán con asistencia médica integral.