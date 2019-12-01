Nueva SCJN, un paso firme hacia una justicia accesible: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que preside el ministro Hugo Aguilar Ortiz y manifestó que se trata de un momento histórico que contribuirá al fortalecimiento del sistema judicial del país, garantizando una justicia más pronta, expedita y accesible.

Tras asistir a la sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador reconoció la preparación del nuevo ministro presidente, y destacó su compromiso con la legalidad y su visión de una justicia que responda a las necesidades de todos los mexicanos. "Confiamos en que la nueva Suprema Corte abonará a la construcción de un México más justo y equitativo, donde los derechos de las y los ciudadanos sean la prioridad", expresó.

Ramírez Bedolla subrayó la importancia de la colaboración entre los poderes y órdenes de gobierno para alcanzar estos objetivos y refrendó la disposición de su gobierno para trabajar de manera coordinada con la Suprema Corte en todos aquellos temas que busquen el bienestar de la población, combatir la impunidad y fortalecer el tejido social.

Llamó a la unidad de las instituciones, al recordar que la fortaleza de México reside en la participación de todas y todos, y el respeto a la división de poderes. "Este momento histórico es de gran relevancia, es una señal de que nuestras instituciones evolucionan para servir mejor a la ciudadanía”, afirmó.

Reiteró que el Gobierno de Michoacán es un aliado en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones para construir un futuro de paz y prosperidad para todos.