Nueva planta potabilizadora garantizará agua para el Hospital del IMSS de Villas del Pedregal: Conagua

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- El arranque de la nueva Planta Potabilizadora de Agua en el poniente de Morelia avanza con paso firme. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán en coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia (OOAPAS) trabajan en la integración final de los estudios de ingeniería básica, un paso fundamental para asegurar la viabilidad técnica de esta obra, destacó Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la comisión en la entidad.

Este proyecto es un logro de la gestión tripartita entre el OOAPAS, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Conagua Michocán, diseñado para transformar la realidad de más de 300 mil habitantes en Villas del Pedregal, Tenencia Morelos y zonas aledañas, garantizando un abastecimiento sólido y un crecimiento urbano ordenado.

“Esta planta es una pieza clave para asegurar el suministro de agua tanto a las familias de la zona como al nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estamos trabajando de la mano con el OOAPAS para concluir la entrega de la documentación técnica y así dar inicio a esta obra de máxima prioridad”, enfatizó el delegado estatal.

Esta obra integral, que contempla una planta y una línea de conducción de ocho kilómetros desde la Presa de Cointzio, permitirá la recuperación de los mantos acuíferos al sustituir la extracción de 18 pozos.

Esto no solo optimiza el uso de la energía, sino que apuesta por un ciclo del agua mucho más equilibrado y responsable para el futuro de Morelia.