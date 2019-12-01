Nueva planta potabilizadora garantizará agua para el Hospital del IMSS de Villas del Pedregal: Conagua

Nueva planta potabilizadora garantizará agua para el Hospital del IMSS de Villas del Pedregal: Conagua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:51:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- El arranque de la nueva Planta Potabilizadora de Agua en el poniente de Morelia avanza con paso firme. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán en coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Morelia (OOAPAS) trabajan en la integración final de los estudios de ingeniería básica, un paso fundamental para asegurar la viabilidad técnica de esta obra, destacó Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la comisión en la entidad.

Este proyecto es un logro de la gestión tripartita entre el OOAPAS, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) y la Conagua Michocán, diseñado para transformar la realidad de más de 300 mil habitantes en Villas del Pedregal, Tenencia Morelos y zonas aledañas, garantizando un abastecimiento sólido y un crecimiento urbano ordenado.

“Esta planta es una pieza clave para asegurar el suministro de agua tanto a las familias de la zona como al nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estamos trabajando de la mano con el OOAPAS para concluir la entrega de la documentación técnica y así dar inicio a esta obra de máxima prioridad”, enfatizó el delegado estatal.

Esta obra integral, que contempla una planta y una línea de conducción de ocho kilómetros desde la Presa de Cointzio, permitirá la recuperación de los mantos acuíferos al sustituir la extracción de 18 pozos.

Esto no solo optimiza el uso de la energía, sino que apuesta por un ciclo del agua mucho más equilibrado y responsable para el futuro de Morelia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos
Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital
Más información de la categoria
"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos
Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones
Comentarios