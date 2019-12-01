Nuestra Villa Navideña enamora la plaza principal de Santa Clara del Cobre: Dayana Pérez

Nuestra Villa Navideña enamora la plaza principal de Santa Clara del Cobre: Dayana Pérez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 16:46:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de diciembre de 2025.– En un ambiente lleno de luz, color y espíritu familiar, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, invita a la Villa Navideña que hoy embellece la plaza principal de Santa Clara del Cobre, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias del municipio y visitantes.

Estas fechas decembrinas invitan a la convivencia, a compartir y a fortalecer los lazos que unen a la comunidad. Bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y Libertad, el Gobierno Municipal impulsó este espacio pensado para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La Villa Navideña fue preparada con especial dedicación, ofreciendo un lugar ideal para recorrer, tomarse fotografías y vivir la magia de la temporada. Acciones como esta reflejan un gobierno que busca Escuchar, resolver y transformar, poniendo en el centro el bienestar y la alegría de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la administración encabezada por Dayana Pérez Mendoza reafirma su compromiso de promover espacios públicos que fomenten la unión social y el orgullo por las tradiciones, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora en cada época del año.

La invitación está abierta para que familias locales y visitantes se acerquen, caminen la plaza y hagan de la Villa Navideña parte de sus recuerdos más especiales en esta Navidad.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autobús con 34 pasajeros se sale de la carretera en Huajicori, Nayarit; hay 6 lesionados
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Automovilista advierte por intentos de asalto en la México-Tuxpan
Más información de la categoria
Frustran bombazos en Tierra Caliente: Desactivan 12 explosivos y desmantelan campamento criminal en Buenavista, Michoacán 
Localizan plantío gigante en Huetamo, Michoacán: Ejército y Guardia incineran más de 12 mil matas 
Apatzingán solicita a la Federación incluir unidades blindadas e inhibidores de drones en Catálogo de Seguridad
México firma contrato por mil millones de dólares con fabricante francés de trenes
Comentarios