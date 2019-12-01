Notarios públicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán extienden campaña "Mes del Testamento" hasta noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 08:47:22

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 1 de noviembre 2025.- Los notarios públicos de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán anunciaron la ampliación de la campaña del “Mes del Testamento” durante todo noviembre, con el objetivo de que más personas accedan a los beneficios y descuentos en la elaboración de este documento legal.

En ese sentido, el licenciado Miguel García Hurtado, titular de la Notaría 166, informó que la decisión se tomó ante la buena respuesta de la ciudadanía registrada en septiembre y octubre.

Asimismo, indicó que la campaña permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre y que durante este periodo continuará el descuento de hasta 50 por ciento en la elaboración de testamentos.

El fedatario explicó que dicho docimento permite que una persona decida el destino de su patrimonio y evita conflictos familiares, juicios prolongados y pérdida de recursos.

De igual forma, comentó que se trata de algo que es personal, revocable y puede modificarse las veces que sea necesario.

Los notarios señalaron que no se requiere poseer bienes para tramitar un testamento y que el procedimiento puede realizarse presentando una identificación oficial vigente, como credencial del INE, pasaporte, título o cédula profesional.

También informaron que las personas con discapacidad visual o auditiva, así como quienes no saben leer o escribir, pueden acudir acompañadas de alguien de su confianza o de un traductor.

Finalmente, García Hurtado recordó que cuando una persona fallece sin testamento, la ley determina quiénes heredan sus bienes a través de un proceso judicial que puede extenderse durante varios años, también indicó contar con ese recurso facilita la transmisión del patrimonio y brinda certeza a los familiares.