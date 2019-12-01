Nosotros sí creemos en los líderes de las colonias: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:31:46

Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2025.- Ante jefes de tenencia, encargados del orden y líderes de colonias, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, manifestó que su gobierno sí cree en estos liderazgos para trabajar juntos por el bien de Morelia.

La representante del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Erandi Reyes Pérez Casado, reconoció al gobierno de Alfonso Martínez como precursor de los mecanismos de participación, con programas como el Presupuesto Participativo que se realiza a iniciativa de Alfonso Martínez.

En el marco del Foro de Participación Ciudadana "Que Morelia hable", el alcalde refrendó que su forma de gobierno es caminar las colonias como ningún otro presidente municipal lo ha hecho y, además, escuchar a los líderes de cada territorio, quienes ponen su tiempo, su esfuerzo y conocen mejor que nadie las necesidades de sus vecinos.

Escuchando a quienes ahí viven somos más eficientes, expresó ante un lleno total en el Colegio de Morelia.

Respondiendo preguntas de los presentes, el edil estuvo acompañado en el panel por el director de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Víctor Manuel Amezcua Arista, y el líder social Juan Llamas, así como la representante del IEM.

De esta forma, Alfonso Martínez habló de la necesidad de defender la democracia, la transparencia y la libertad de expresión de nuestro país.

En su participación, Amezcua Arista destacó que en esta administración municipal el ciudadano es primero y el trabajo apegado a los líderes territoriales.

Es de esta manera, escuchando a los ciudadanos de manera directa, que Martínez Alcázar refrendó que continuará trabajando en cercanía y colaboración para construir en Morelia el mejor lugar para vivir.