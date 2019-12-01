Nombrará PAN a Alfonso Martínez como coordinador estatal

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 13:53:00

Morelia, Michoacán, a 9 de abril 2026.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, confirmó que el próximo jueves 16 de abril se llevará a cabo un evento partidista en el que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tomará protesta como coordinador estatal.

El dirigente aclaró que el nombramiento no debe interpretarse como una definición anticipada de candidatura o abanderamiento, luego de que circularan en redes sociales y mensajes de WhatsApp audios relacionados con el evento.

"Ahorita es únicamente apoyo al propio trabajo de estructura del propio partido. Vamos a esperar los tiempos y tendremos que tomar decisiones en su momento", señaló Quintana Martínez en entrevista telefónica.

El evento contará con la presencia del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y se desarrollará en dos momentos: una rueda de prensa por la mañana y la toma de protesta a las cinco de la tarde en la Plaza Morelos.

Respecto a la asistencia de presidentes municipales u otras figuras políticas, el líder panista indicó que su participación dependerá de sus agendas, aunque destacó que la militancia del partido será la principal convocada.

Quintana Martínez precisó que la figura de Martínez será la de coordinador estatal , con el objetivo de apoyar los trabajos de fortalecimiento de la estructura partidista en sus tiempos libres, dejando para una etapa posterior la definición de perfiles de cara a futuros procesos electorales.