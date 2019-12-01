Nombran a nueva presidenta de la Cámara de Diputados

Ciudad de México, a 2 de septiembre 2025.- La legisladora federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán fue designada como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Se dio a conocer que la designación de la diputada de extracción panista fue aprobada por la mayoría de la bancada de Morena en San Lázaro, luego de una reunión privada la mañana del 2 de septiembre.

Cabe señalar que será en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) cuando se confirme el apoyo a López Rabadán, para luego llevar a cabo una sesión ordinaria para proceder a la toma de protesta como la nueva presidenta de la Cámara de Diputados.

Previamente, el coordinador del partido oficialista en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, quien también funge como presidente de la Jucopo, adelantó en entrevista para Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, que antes del 5 de septiembre se resolvería que un legislador del PAN presidiría la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Te lo adelanto, te doy la primicia: vamos a llegar a acuerdo, lo vamos a resolver. Va a ser antes del 5 de septiembre (…) Lo vamos a resolver dentro de la lista que presentaron Sí, lo garantizó, te lo aseguro, nosotros hemos expresado voluntad política. En lo personal creo en el acuerdo, no en la confrontación Te garantizo que antes del 5 de septiembre tendremos ya resuelto este diferendo aparente”, puntualizó el legislador morenista.