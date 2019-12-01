Nombran a Nezahualcóyotl Hurtado Lugo como fiscal especializado en Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:51:22

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Carlos Torres Piña, anunció el nombramiento de Nezahualcóyotl Hurtado Lugo como fiscal especializado en Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en la entidad.

Hurtado Lugo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, realizó estudios de especialización en mecanismos internacionales contra la tortura en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.

En su trayectoria dentro del servicio público, ocupó diversos cargos en áreas dedicadas a la procuración de justicia y la defensa de los derechos fundamentales.

En ese sentido, se desempeñó como agente del Ministerio Público Federal en la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Personal y como coordinador jurídico en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Igualmente participó en proyectos de capacitación para personal ministerial y pericial sobre la aplicación del Protocolo de Estambul y la documentación de casos de tortura. Su experiencia combina el trabajo de campo con el desarrollo de estrategias institucionales para la atención de víctimas y la investigación de actos cometidos por servidores públicos.