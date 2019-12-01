Nombramiento de Isaac Olguín refleja el alto perfil de elementos de la Policía Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 13:36:42

Morelia, Michoacán; 19 de enero de 2026.- La integración del Isaac Olguín Guerrero a la Comisaría Regional de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, refleja el alto perfil de todas y todos los que integran la Policía Morelia ya que fue el mejor calificado para obtener este cargo, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Comentó que Isaac Olguín se formó en la Policía Morelia y ocupó el puesto de Comisario y Coordinador General Operativo, demostrando un sobresaliente nivel de compromiso, responsabilidad y lealtad institucional.

Alfonso Martínez, señaló que su designación obedece a un proceso de evaluación riguroso, en el que acreditó la totalidad de los exámenes y pruebas requeridas para concursar por el cargo, obteniendo incluso el mejor puntaje.

El presidente municipal mencionó que la nueva encomienda también demuestra el trabajo en conjunto y la coordinación que existe entre el Gobierno Municipal con los diferentes cuerpos de seguridad, en esta estrategia permanente de construcción de paz.