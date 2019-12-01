No tendré protagonismo innecesario como presidenta del Congreso: Kenia López Rabadán

Ciudad de México, 2 de septiembre del 2025.- La legisladora panista, Kenia López Rabadán, quien asumió la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no dudó en afirmar que ella no tendrá protagonismos innecesarios en su nuevo encargo.

“Voy a representar con institucionalidad a toda la Cámara de Diputados y así lo voy a hacer. México necesita que las instituciones se respete, México necesita que las mujeres y hombres en el poder respeten lo que representan y por supuesto reconozco que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial son los tres poderes que México se ha dado para que este país se conduzca de la mejor manera”, declaró en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

En ese sentido, la legisladora panista prometió no quitar el micrófono a ningún legislador y además no generar un protagonismo innecesario de su persona.

“Hoy he hecho pública una promesa: no le quitaré el micrófono a nadie, respetaré a todos en la pluralidad, yo he sido una debatiente, yo sé que todos tienen derecho a hablar y a defender su verdad y el protagonismo no será de la Mesa Directiva, debe ser de los legisladores para dar resultados al pueblo de México”, expresó.

“El Parlamento es para hablar, debatir, encontrar acuerdos, buscar lo mejor para los ciudadanos. Hice pública mi palabra para respetar a todos los oradores”, aseveró.

“Soy una parlamentaria de carrera, tengo 28 años en este espacio deliberativo y sé que cada legislador, legisladora, representa a millones de mexicanos. He dicho que no voy a ser yo la que genere un protagonismo innecesario, tienen que ser los legisladores defendiendo su verdad, su razón, a su electorado”, sentenció.