¡No te quedes sin D4TA Datos Gratis! Últimos días para recoger tu chip

Morelia, Michoacán, 21 de abril de 2026.- La entrega de chips del Programa D4TA Datos Gratis entra en su fase final, por lo que las y los alumnos aún están a tiempo de acceder a este beneficio que les permite mantenerse conectados a sus clases, incluso en modalidad virtual.

El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) informa que los puntos de entrega para estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se encuentran en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), la Secretaría de Turismo del Estado y la Comisión Forestal de Michoacán. Los módulos operan de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Los fines de semana el servicio también está disponible en Ceconexpo, de 9:00 a 14:00 horas.

En el caso de las y los estudiantes de la UMSNH que se encuentren en el interior del estado, la entrega de chips se realiza en las unidades regionales de la Secretaría de Educación: en Uruapan, calle Yucatán 9A, esquina con California, colonia Ramón Farías; en Zamora, calle Francisco J. Múgica 597, colonia Jardines de Catedral; en Lázaro Cárdenas, Andador Coahuila s/n, colonia Primer Sector; y en Apatzingán, en la carretera Apatzingán, km 2.5, colonia La Parota.

Además de los 4 GB de internet gratuitos, redes sociales, minutos y mensajes de texto ilimitados, con D4TA las y los estudiantes también pueden investigar sin limitaciones, conservar el mismo número telefónico y migrar a tecnología eSIM, lo que representa un respaldo importante para su formación educativa.

La entrega de chips del Programa D4TA Datos Gratis concluirá el próximo 30 de abril, por lo que se invita a las y los estudiantes a aprovechar este beneficio impulsado por el Gobierno de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.