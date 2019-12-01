"No podemos permitir que la mala planeación termine por secar nuestro futuro": Sully Mauricio Sixtos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 20:54:08

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- De cara al inicio de las mesas de homologación de la Ley General de Aguas, la diputada Sully Mauricio Sixtos advirtió que el crecimiento descontrolado es la mayor amenaza para la estabilidad del estado.

"No se puede autorizar más industria o vivienda sin garantizar primero el agua para quienes ya viven aquí. Es inaceptable que en comunidades como La Lira se pasen hasta 11 días sin servicio por una gestión que ignora la realidad de nuestro subsuelo".

La propuesta, dijo, se sustenta en cifras de la Conagua (2024), que reportan un déficit anual de -56.9 hectómetro cúbico (hm3) en el acuífero Valle de San Juan del Río. La extracción excesiva provoca que el nivel del agua subterránea baje 1.7 metros cada año, agotando el recurso vital de Pedro Escobedo.

"Mi prioridad es que la nueva ley obligue a rescatar pozos locales y mejorar la infraestructura existente antes de aprobar proyectos que no resuelven la sed inmediata de nuestras familias".

Recordó que el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 identifica el tandeo como una crisis que ya afecta a más de 11 mil habitantes en zonas como El Sauz, Ajuchitlancito y la cabecera.

“La ley debe exigir que cada nuevo desarrollo demuestre, con estudios reales, que no agravará el desabasto. No podemos permitir que la mala planeación termine por secar nuestro futuro".

La meta es, dijo, que la nueva legislación es facilitar el acceso a fondos urgentes para tecnificar pozos y modernizar redes de distribución que hoy pierden vital líquido.

"El agua debe ser una certeza técnica para el pueblo y el campo, no una promesa política vacía. Necesitamos que el presupuesto llegue a las tuberías de las casas para que el grifo deje de ser una moneda al aire en Pedro Escobedo".

Exhortó a la ciudadanía y a los productores agrícolas a participar activamente en las mesas de trabajo legislativo. Concluyó que legislar con orden es la única vía para garantizar que el crecimiento de Querétaro no deje a nadie atrás.

"Vamos juntos a defender que el agua sea justicia social; el campo y las familias deben ir siempre primero".