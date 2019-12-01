No hay registros de aspirantes a candidatos en plataforma para elecciones 2027: Carlos Quintana

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.– Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, afirmó que hasta el momento no existe ningún registro en la plataforma del partido de personas interesadas en participar por cargos de elección popular en la capital del estado, en el marco de los procesos rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente panista aclaró que el registro está abierto en la plataforma digital del PAN, accesible para cualquier interesado, y que no se han reportado inscripciones en Morelia. "Hasta ahorita no tenemos un solo registro en nuestra plataforma de algún interesado en poder participar para algún cargo en la capital del estado"*, precisó.

Ante la posibilidad de sanciones por precampañas prematuras, Quintana Martínez indicó que no habrá medidas hasta que haya registros formales. "No porque no tenemos hasta ahorita ningún registro formal; ya teniendo algún registro formal tendremos que platicar y veremos qué hacemos una transición para que puedan enfocarse a hacer otro tipo de actividades", explicó.

En rueda de prensa, Quintana Martínez hizo un llamado a los actores municipales interesados en participar en los proximos comicios, a no descuidar sus responsabilidades actuales y a enfocarse en su trabajo, esto ante posibles acciones de promoción de perfiles.

"Todos están enfocados ahorita en hacer su trabajo, en cumplir con sus responsabilidades", señaló, invitando a que se defina en su momento los mejores perfiles para encabezar los cargos.

El primer reporte de interesados se espera a mediados de febrero, principalmente de ciudadanos. Quintana Martínez garantizó que los perfiles serán evaluados de manera rigurosa para seleccionar a los mejores candidatos.