No hay necesidad de campañas de vacunación contra el sarampión en escuelas de Querétaro: Martha Elena Soto

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- La secretaria de Educación del estado de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, informó que por ahora no existe necesidad de implementar campañas de vacunación contra el sarampión en las escuelas, luego de una reunión de coordinación sostenida con la titular de la Secretaría de Salud para revisar la situación epidemiológica y las medidas preventivas a seguir en el sistema educativo.

Explicó que, como parte de los acuerdos, se reforzó la difusión de información preventiva mediante redes sociales institucionales y se reactivaron filtros sanitarios similares a los utilizados durante la pandemia, los cuales se aplican desde el hogar, antes del ingreso a los planteles y dentro de las aulas, con el objetivo de reducir riesgos de contagio.

“A ver, la semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria de Salud, le preguntamos de manera expresa si había necesidad de alguna medida adicional; nos dijo que ella nos irá comentando poco a poco, que ahorita no hay necesidad de hacerlo, y el llamado a los papás y a las mamás es que saquen las cartillas de vacunación para revisar cómo están las vacunaciones de sus hijos y, en caso de que nos falte alguna, acudir”, dijo.

Detalló que las detecciones registradas se han presentado al interior de los núcleos familiares y no en las escuelas, por lo que no se han identificado contagios secundarios en salones ni ha sido necesario suspender clases o establecer cuarentenas en planteles educativos.

“No, no, para nada, ni siquiera un contagio secundario que nosotros hayamos detectado… sería un llamado a los padres de familia que vean su cartilla de vacunación y que acudan en caso de que falte alguna”.

Añadió que la estadística oficial de casos corresponde a la autoridad sanitaria estatal, mientras que el sector educativo mantiene acciones informativas dirigidas a las comunidades escolares y coordinación permanente con salud para actuar en caso de que la situación epidemiológica cambie.