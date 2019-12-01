“No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante”: Ricardo Mejía Berdeja

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- Previo al relevo de 17 gubernaturas en el país para el próximo año, el eje de la transformación inicia este 2026 para Coahuila, con un freno ciudadano a los gobiernos corruptos del PRI en la próxima elección de integrantes al Congreso local en Coahuila, así lo afirmó el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja.

“No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo aguante. Estoy convencido que el pueblo ha decidido ponerle fin a estos gobiernos nefastos del PRI que han perdurado casi cien años, que dicho sea de paso, sólo han beneficiado a un puñado de personas y de familias, pero no al pueblo de México”, dijo.

El legislador federal Mejía Berdeja (PT) respaldó las declaraciones de otros dirigentes de la 4T al señalar que en Coahuila persisten las prácticas ilegales de compra y coacción del voto rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio para renovar el Congreso local.

Ricardo “El Tigre” Mejía afirmó que existen múltiples testimonios ciudadanos sobre la entrega de electrodomésticos y apoyos materiales a cambio del sufragio, una práctica que calificó como vieja, corrupta y contraria a cualquier principio democrático, y consideró que estas acciones evidencian el desgaste de estructuras políticas, sin respaldo social.

“El pueblo de Coahuila está cansado de la manipulación y del uso clientelar de los recursos. La voluntad popular no se compra con estufas o refrigeradores, se gana con resultados, honestidad y compromiso social, como lo hacen los gobiernos de la Cuarta Transformación en la mayor parte del territorio nacional”, expresó.

El legislador subrayó que confía en que la ciudadanía haga uso de su derecho a recibir cualquier dádiva que se les ofrezca, pero aseguró que los ciudadanos, de manera particular los coahuilenses, tienen la conciencia de ejercer el voto en libertad, y, al final, eligirán los proyectos que representan un beneficio real para la comunidad y no intereses de grupo, como se ha evidenciado por décadas con el priismo en Coahuila.

Sobre los señalamientos de presuntas irregularidades financieras en municipios coahuilenses gobernados por el PRI, el también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja, consideró indispensable que las autoridades fiscalizadoras y ministeriales actúen con imparcialidad y sin selectividad política, en especial en casos con observaciones millonarias documentadas por la Auditoría Superior del Estado.

“El combate a la corrupción no debe ser selectivo, ni discrecional. Si hay observaciones por cientos de millones de pesos, debe haber investigaciones claras, responsables y transparentes, sin importar el cargo o el partido; pero el ojo público será vinculante para realizar denuncias y seguir los casos, hasta que se presenten responsables”, sostuvo.

Además, el legislador federal petista resaltó que la disminución de la incidencia delictiva en Coahuila y en otras entidades aledañas ha sido el resultado de la coordinación con el gobierno federal y no de esfuerzos aislados de gobiernos estatales, quienes se resisten de la debida aplicación al marco legal y se coluden con grupos delincuenciales, por lo que llamó a no utilizar la seguridad como herramienta de propaganda política.

“Los avances en seguridad son producto del trabajo conjunto con la Federación; de la actuación de instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR). La seguridad no debe usarse para lucrar políticamente, sino para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias”, expuso Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja.