No hacen falta más leyes, sino que se cumplan las que existen: Alfonso Martínez

No hacen falta más leyes, sino que se cumplan las que existen: Alfonso Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 17:15:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Garantizar el Estado de Derecho no requiere nuevas leyes, sino que se cumplan las existentes, destacó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante su participación en la toma de protesta de la Mesa Directiva de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) - Región Michoacán.

Ante cientos de líderes transportistas del estado, el alcalde reconoció la importancia económica que tiene este sector productivo, que diariamente traslada las mercancías que Michoacán produce y que se consumen en la entidad y otras partes del país. 

En este sentido, Alfonso Martínez comentó que si existieran las condiciones necesarias de seguridad y se contara con vialidades en buen estado, sin duda alguna las y los transportistas tendrían un escenario mejor para trabajar.

Acompañado en el presídium por el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Roberto Molina, coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán; Manuel Sánchez Benavides, vicepresidente nacional de Conatram; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz; el presidente nacional de Conatram, Elías Dip Ramé; legisladores, entre otras personalidades, Alfonso Martínez agregó que la solución no está en seguir creando nuevas leyes, sino que cada quien haga lo que le corresponde, haciendo valer el marco legal vigente para así garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. 

El presidente de Morelia se solidarizó con este sector que se esfuerza día a día. Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno, cada quien atendiendo sus atribuciones, es lo que mejor resultados brinda a favor de la ciudadanía.

En este marco, Alfonso Martínez presenció y felicitó la toma de protesta de Alfonso Ochoa Sánchez al frente de la Conatram en el estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a excandidato a diputado del PAN por disparar arma de fuego en contra de dos personas en Ciudad Juárez
Dejan hieleras con restos humanos en dos lugares distintos de Coatzacoalcos, Veracruz
La SSP da vista a la FGE de Michoacán por presunto robo de combustible por parte de elementos de la GC en el Cuartel Valladolid
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Más información de la categoria
Decomisan más de 82 mil litros de huachicol y 149 vehículos en Veracruz
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Comentarios