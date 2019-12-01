No habrá nuevo virrey en Michoacán: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 10:18:47

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre del 2025.- Con el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, el estado no tendrá un nuevo virrey como ocurrió con la llegada de Alfredo Castillo Cervantes, durante el gobierno del ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal recalcó que este nuevo proyecto para pacificar Michoacán es un plan integral de acciones que también incluye a comunidades indígenas con autogobierno, sector empresarial, entre otros.

Recalcó que esta semana se tendrá la visita en el estado del secretario de la Defensa y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes estarán presentes en Morelia y Uruapan para realizar recorridos y encontrarse con los sectores.

Agregó que la Marina también tendrá trabajos en la costa, que se complementan con la costa de Colima y Guerrero.

Ramírez Bedolla destacó que se tienen órdenes de aprehensión contra extorsionadores de alto nivel y otros líderes delincuenciales, por lo que ahora se deberán cumplimentar las mismas.

Ejemplificó que se tiene identificados a los responsables del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero, por lo que se debe trabajar en cumplimentar las órdenes de aprehensión.