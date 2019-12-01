No afecta a Morena repetir encuesta: Higinio Martínez

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 15:15:34

Morelia, Michoacán, 7 de noviembre, 2026.- Repetir la encuesta en Michoacán no le pega a Morena ni a la alianza con el Verde y el PT, dijo el senador Higinio Martínez Miranda.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo que es normal que haya descauerdos, que Morena es una familia muy grande.

“Es una familia muy grande; por fuerza debe haber diferencias y distintas formas de pensar. Pero siempre llegamos al momento de unirnos”, indicó durante su visita por la capital michoacana, donde asistió a un evento en respaldo de Raúl Morón Orozco.

Recordó que antes, en los tiempos del PRD, se hacían elecciones internas, ahora es por encuesta.

Para Higinio, si el partido decide repetirla, no pasa nada, al contrario, acercarse a la gente.

“Si gana, ganó; si perdió, perdió. Se tiene que respetar”, dijo.

Sobre si este jaloneo puede romper la alianza con el PT y el Verde, dijo que no cree, que a nivel federal y en la mayoría de los estados se van a mantener juntos, aunque cada partido trae su propio proceso.

También consideró positiva la participación de más opciones políticas, incluidas candidaturas independientes, al señalar que la ciudadanía debe contar con distintas alternativas para elegir.