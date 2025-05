Niega líder del PRD-M violencia contra diputada, llama a la prudencia 

Morelia, Michoacán, a 5 de mayo del 2025.- Con diferencias y conflictos, entre los dos únicos diputados locales del PRD-M, el Sol Azteca cumple 36 años de su fundación.

Al respecto Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, llamó a la mesura y prudencia a los integrantes de dicho instituto político, luego de que la diputada Brissa Arroyo evidenció actos de censura por parte del Comité Michoacán.

El también legislador local, aseguró que en el partido todos tienen cabida y les recordó que fue la conformación de grupos internos los que llevaron posturas complicadas al PRD nacional.

"No existe nada de violencia a nadie y todos los militantes son valiosos y con características propias que permite que el partido tenga vida, hay que cuidar al partido, institución y se acabaron los grupos, ya no hay grupos... Los grupos le hicieron mucho daño a la institución, fue parte del debilitamiento que tuvimos, por pelear y poner intereses personales más allá de interes generales. No hay cabida para los grupos.", apuntó Octavio Ocampo, quien agregó que no ha tenido oportunidad de reunirse con la diputada Brissa.

Referente a la coordinación de la bancada de diputados del PRD, Ocampo Córdova indicó que lo determinarán en conjunto con Brissa Arroyo, no descartando la posibilidad de asumirla, cuando hace tan solo una semana lo había desechado.