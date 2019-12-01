Tolimán, Querétaro, 25 de noviembre de 2026.- El presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago, rechazó las acusaciones sobre presunta promoción electoral con recursos públicos denunciadas por el Partido Acción Nacional (PAN). “Hasta el momento, no ha recibido una notificación formal sobre dicho recurso”.

El edil sostuvo que su administración se ha conducido con estricto apego a la institucionalidad y a la responsabilidad del cargo. Asimismo, negó la existencia de un canal oficial del municipio o de carácter personal en la plataforma WhatsApp, y afirmó desconocer el origen de las difusiones que motivaron el

"No hay un canal oficial de municipio vía WhatsApp, yo no tengo ningún canal; sin embargo, vamos a ver qué procede, qué determina el área jurídica y atenernos a dar una respuesta. Yo estoy con la tranquilidad de que nos hemos conducido de la mejor manera posible, cuidando la institucionalidad y la responsabilidad del cargo, entonces no veo ese tema".

Sánchez de Santiago detalló que el área jurídica del ayuntamiento atenderá el procedimiento en cuanto sean notificados oficialmente. En ese sentido, atribuyó la falta de información directa a una reciente reestructuración interna, tras relevar al titular de la coordinación de Comunicación Social.

Finalmente, el alcalde minimizó la denuncia al vincularla con el inicio de los tiempos políticos rumbo al próximo proceso electoral en la entidad.

"Desconozco porque no tengo ese conocimiento directo de lo que es mi área de comunicación, y más porque acabo de hacer el cambio de coordinador, así que no sé cómo está funcionando. Pero no me sorprende tampoco; estamos en plena efervescencia electoral que va a iniciar y se puede esperar".