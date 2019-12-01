Niega alcalde de Querétaro que el Cerro de las Campanas esté deteriorado

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El Cerro de Las Campanas es uno de los espacios a los que más se le ha dado mantenimiento en esta administración municipal confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, quien negó que la zona esté deteriorada.

“No, no está deteriorado, la verdad es que no comparto esa afirmación, de hecho hay un trabajo permanente de mantenimiento por parte del área de Servicios Públicos y hay una cuadrilla permanentemente exclusivamente para el Cerro de las Campanas”.

Explicó que entre las acciones que se han emprendido en esa área, está la plantación de más de 250 plantas de ornato, cerca de una decena de nuevos árboles de altura mayor y se ha hecho el desmalezado de más de 2 mil 500 metros cuadros.

“Lo que sí estamos contemplando son obras de ingeniería civil menor, tal vez asfaltado, alguna rehabilitación de banquetas y estaremos contemplando una intervención en ese sentido, pero hoy la gente puede ir a disfrutar del Cerro de las Campanas”.

Afirmó que estas intervenciones se estarían realizando durante este primer trimestre del año como parte del Plan de Obra Anual, pero más que plan de obra es parte del mantenimiento que se tiene por parte del área de Obras Públicas.

“Cada domingo se hace una actividad en esta zona, principalmente para que la gente y las familias pueden disfrutar de paseos en bicicleta. Realmente muchísima gente utiliza el Cerro de las Campañas para a correr y andar en bicicleta.

Enfatizó que esta es una zona muy bonita en donde hoy la ciudadanía la puede utilizar de manera libre, es decir, es un espacio no solo de recreación, sino que también se usa para ir a leer o pasear.