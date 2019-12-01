Necesaria la participación cuidadana para la preservación del agua: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 14:32:14

Morelia, Michoacán; 22 de marzo de 2025.– En el marco del Día Mundial del Agua, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), encabezado por su director general, Adolfo Torres Ramírez, refrenda su compromiso con la ciudadanía para promover el uso responsable, la conservación y el cuidado de este recurso vital.

Adolfo Torres subrayó la importancia de generar conciencia colectiva sobre el valor del agua.

"Hoy más que nunca, es fundamental reconocer que el agua es un recurso limitado y esencial para la vida. Desde el Ooapas trabajamos todos los días para garantizar su distribución y calidad, pero también necesitamos de la participación de la ciudadanía para cuidarla y utilizarla de manera responsable”.

Asimismo, el organismo mantiene de forma permanente el programa “Guardianes del Agua”, una iniciativa educativa que busca fomentar la cultura del cuidado del líquido vital desde edades tempranas, a través de talleres, actividades didácticas y acciones de sensibilización dirigidas a estudiantes y población en general.

Como parte de esta conmemoración, el Ooapas destaca las acciones permanentes que realiza para garantizar el acceso al agua potable, así como el mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica y sanitaria en la capital michoacana, contribuyendo al bien común de miles de familias.

De esta forma, la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa políticas públicas, obras y programas que aseguren un servicio eficiente y sostenible para la población.

En este Día Mundial del Agua, el Ooapas hace un llamado a la sociedad moreliana a sumarse a las acciones de cuidado, adoptando hábitos responsables como evitar el desperdicio, reparar fugas y reutilizar el líquido vital en la medida de lo posible.

Cuidar el agua es una responsabilidad compartida; su preservación hoy garantiza el futuro de las próximas generaciones.