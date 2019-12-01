“Naranja por fuera y Morena por dentro”: diputada del PRI llama “Partido Toronja” a Movimiento Ciudadano

“Naranja por fuera y Morena por dentro”: diputada del PRI llama “Partido Toronja” a Movimiento Ciudadano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 22:54:16
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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- Una toronja fue utilizada como parte de las críticas contra Movimiento Ciudadano durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, luego de que la diputada priista, Xitlalic Ceja, llevara la fruta hasta la tribuna.

Desde ahí, la legisladora lanzó una frase contra la bancada emecista y aseguró que no eran el Partido Naranja, sino el “Partido Toronja”, al señalar que eran “naranja por fuera y Morena por dentro”.

Ceja también cuestionó la postura de los integrantes de Movimiento Ciudadano durante el debate y los acusó de apoyar las propuestas de Morena.

La diputada calificó al partido como una fuerza política que se presenta como ciudadana, pero que desde su perspectiva, terminó respaldando al grupo parlamentario morenista.

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