Nalleli Julieta presenta iniciativa para garantizar igualdad sustantiva en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 26 de febrero del 2026.- La diputada Nalleli Pedraza Huerta presentó una iniciativa encaminada a garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres, ya que, señaló, “Michoacán no puede ser espectador del progreso; debe ser su protagonista”.

“Hoy desde este Congreso le decimos a cada mujer en nuestro estado: llegamos todas; este momento no nos pertenece solo a nosotras y nosotros. Pertenece a las abuelas que soñaron con un aula y el derecho a ir a clase; a las madres que trabajaron jornadas dobles bajo la sombra de la desigualdad; y a las jóvenes que hoy caminan nuestras calles exigiendo el derecho sagrado a vivir sin miedo”.

La morenista, detalló que esta iniciativa tiene cuatro objetivos claros a alcanzar como son:

1. Igualdad Sustantiva: mediante la elevación a rango constitucional del deber del Estado para eliminar los obstáculos que impiden que una mujer goce de sus derechos en la realidad, no solo en el papel; estableciendo una protección reforzada para niñas, adolescentes y mujeres, garantizando por fin el derecho humano a una vida libre de violencias.

2. Dignidad Económica: A través la prohibición explícita de la brecha salarial.

3. Justicia con Perspectiva de Género: Garantizando que la paridad sea la regla, por lo que la Fiscalía General deberá actuar bajo la perspectiva de género y siempre contar con unidades especializadas para combatir el feminicidio y la violencia sexual.

4. Ayuntamientos y Pluralidad: Llevando la paridad a todos los niveles de mando en los ayuntamientos; por lo que con profundo respeto, se busca garantizar que en nuestros pueblos indígenas las mujeres ejerzan su derecho a gobernar en condiciones de paridad total, integrando su sabiduría a la vida pública.

No obstante, Pedraza Huerta, reiteró que la verdadera justicia es devolver la voz a quien le fue arrebatada y hacer que hoy sea el eco de un Michoacán donde ser mujer sea, por fin, sinónimo de libertad y de absoluta plenitud

“Hagamos que la niña que hoy nace en la Meseta Purépecha, en la Costa o en nuestras ciudades, sepa que nació en un estado que no solo la reconoce, sino que la impulsa y la protege. Por un Michoacán más justo, más igualitario y más democrático. Es tiempo de transformación y, sobre todo, es tiempo de mujeres”, finalizó.