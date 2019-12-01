Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN

Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:29:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a  11 de noviembre del 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia de Morena y Claudia Sheinbaum nació muerto, evidenciando que además sus programas sociales morenistas no sirven para atender las causas de la violencia, pero sí para generar más pobreza entre los mexicanos.

Así lo aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien agregó que el Plan Michoacán solo es un “curita” para un estado y un país que se está desangrando ante la grave crisis de inseguridad que tiene sometidas a todas las regiones de Michoacán y del país. 

“No hay ninguna región de Michoacán y del país que no esté sometida por la delincuencia organizada. En pleno despliegue del Plan Michoacán continuaron los asesinatos y hechos violentos en Uruapan y Apatzingán”, explicó Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN en Michoacán advirtió que el “niño sicario” que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, evidenció que los programas sociales de los gobiernos de Morena solo tienen fines electoreros, toda vez que no atienden las causas que generan la violencia en el estado y el país.

“Ha quedado demostrado que los programas sociales de los gobiernos de Morena solo tienen un fin electoral, ya que el niño que asesinó a Carlos Manzo es el ejemplo tangible de que los programas sociales han fracasado en todo el país, al no atender las causas que generan la violencia”, precisó Quintana Martínez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Por abuso de autoridad cometido en agravio de un estudiante en Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a tres personas
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Más información de la categoria
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Nació muerto el Plan Michoacán del Cártel de Morena: PAN
Comentarios