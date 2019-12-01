Municipio de Celaya refuerza acciones y turna caso al escuadrón anti-extorsión tras quema de maquinaria de constructora 

Celaya, Guanajuato, a 19 de noviembre de 2025.– El municipio anunció que solicitará la intervención del escuadrón anti-extorsión y sostendrá una reunión con autoridades estatales y federales para definir medidas inmediatas, luego de los dos ataques incendiarios registrados en menos de una semana contra maquinaria de una constructora que presta servicios a Jumapa y al gobierno municipal.

El alcalde Juan Miguel Ramírez explicó que las agresiones —ocurridas el viernes en la colonia Arboledas, donde fueron quemadas dos retroexcavadoras, y el martes en la calle Bolivia, donde otro vehículo fue incendiado— activaron de inmediato reuniones extraordinarias dentro del gabinete.

“Desde ayer que pasó eso lo estuvimos viendo. Hoy, además de la reunión de gabinete, hicimos otra pequeña reunión y determinamos pedirle a la gobernadora que intervenga el escuadrón antiextorsión”, explicó el alcalde.

Ramírez adelantó que habrá una reunión en el C5 para definir los pasos a seguir. “Se les va a dar la información para que ellos determinen qué van a hacer. Sí estamos preocupados por eso”, afirmó.

Sobre la postura del sector constructor, señaló que aún no han recibido pronunciamientos directos, aunque sí hubo comunicación con Obras Públicas. “A nosotros no nos han dicho nada, pero ya le dijeron al director de Obras. Ahora, con el apoyo de la gobernadora, queremos que el escuadrón intervenga con toda la estructura”, comentó.

El alcalde también pidió apoyo al gobierno estatal en caso de que alguna empresa decida retirarse por motivos de seguridad. “Le pedí a la gobernadora que, si se llegan a retirar algunos constructores, no nos quiten los recursos asignados y se amplíen los plazos para terminar las obras”, indicó.

Cuestionado sobre si los ataques podrían tener un trasfondo político o un intento de dañar la imagen del gobierno municipal, Ramírez respondió que aún no hay una conclusión. “No sabemos, porque a las obras que les han pegado son las que están dentro del PGO, donde el Estado y nosotros aportamos peso a peso”.

Finalmente, el alcalde aseguró que en las próximas horas se reunirán con Sedena, Guardia Nacional y el escuadrón anti-extorsión para definir acciones concretas. “Estamos preparando la reunión para hoy o mañana. Ellos evaluarán la situación y tomarán decisiones”, concluyó.



