Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 15:28:53

Colón, Querétaro, a 26 de noviembre de 2026.- Incumplir el nuevo reglamento deportivo del municipio podría salirle muy caro a quienes provoquen violencia o desaten riñas en las canchas, ya que la normativa contempla multas económicas que pueden superar las 5 mil UMAS, equivalentes a 586 mil 550 pesos, además de sanciones económicas para equipos y castigos administrativos individuales contra jugadores, reconoció el alcalde, Gaspar Trueba Moncada.

“Esta determinación se da tras la aprobación unánime del Ayuntamiento a este marco normativo diseñado para frenar las peleas en el fútbol llanero y otras disciplinas, así como para promover el uso responsable de las instalaciones deportivas”.

De acuerdo con el edil, el impacto económico no se limita al tope de más de 586 mil 550 pesos: el reglamento también prevé sanciones económicas y medidas administrativas colectivas contra los equipos, incluida la suspensión definitiva, sin que el objetivo sea desaparecer a las ligas.

“Cuando una falta supere el ámbito administrativo, el asunto pasará del Juzgado Cívico a la Fiscalía por una probable responsabilidad penal”.

Explicó que estas medidas responden a hechos violentos recurrentes entre jugadores y porras, con al menos tres riñas contabilizadas por su administración, la última en la Unidad Deportiva, donde se abrieron dos denuncias particulares ante la Fiscalía.

“Por ello, las actividades de las ligas con autorización municipal siguen suspendidas desde hace unos dos meses, hasta que se cumplan los nuevos lineamientos”.

Refirió que la normativa entrará en vigor en un plazo máximo de 90 días, lapso en el que cada liga deberá presentar su reglamento interno ante el consejo deportivo municipal para su validación, junto con un padrón de porras y el registro de acompañantes frecuentes de los jugadores”.

La meta, señaló el alcalde, es identificar a los asistentes y bloquear el acceso a espacios deportivos a quienes tengan antecedentes de faltas administrativas o delitos.

Precisó que el municipio no está obligado a destinar policías a cada partido, sino que la responsabilidad de mantener el orden recae en las ligas y organizadores.

“En Colón funcionan cuatro ligas formales, además de torneos comunitarios y encuentros intermunicipales con equipos de zonas vecinas como El Marqués”.

Finanzas municipales, obras y futuro político

En otro tema, el alcalde aseguró que, a pesar de enfrentar más de 10 millones de pesos en recortes federales no previstos que exigieron ajustes financieros, el municipio cumplirá con el pago de aguinaldos y cerrará 2026 con estabilidad administrativa.

Añadió que no habrá alzas en el predial ni en las tablas de valores catastrales, más allá de lo que marque la inflación general.

También anunció que la próxima semana iniciará su gira navideña por las comunidades de Colón, acompañada de la entrega de obras como la de Las Crucitas y una calle de secundaria en El Gallo, además del arranque de trabajos en San Ildefonso y la segunda etapa de El Blanco.

Por último, sobre una eventual reelección, indicó que esperará los tiempos y definiciones de su partido para evitar actos anticipados, aunque afirmó estar listo para seguir trabajando en el municipio.