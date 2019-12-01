Mujeres empresarias son motor de la economía en Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:42:02

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán se reunió con integrantes de EMAC Empresarias de Michoacán A.C., Mujeres Líderes y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Michoacán, donde reconoció su papel clave en la generación de empleos y el desarrollo económico.

Durante el encuentro, afirmó que las mujeres empresarias de Morelia y Michoacán no están donde están por cuota, sino por mérito, esfuerzo y resultados.

“Aquí hay que decirlo con claridad no están por favor ni por simulación, están porque generan empleo y sostienen la economía”, expresó.

Barragán subrayó que el verdadero impulso a las mujeres no está en el discurso, sino en respaldar a quienes todos los días invierten, emprenden y sacan adelante negocios.

Finalmente, reiteró su compromiso de impulsar políticas que fortalezcan al sector productivo femenino y reconozcan su aportación real al desarrollo de Michoacán.