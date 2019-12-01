Mujeres conducen el rumbo de Michoacán y de México: Bedolla entrega la Presea Eréndira 2026

Charapan, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- Para reconocer la lucha a favor de las mujeres y las acciones que contribuyen a la transformación social, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó la Presea Eréndira 2026 a las michoacanas Jommaly Tessilh Estévez Rico, Tania Cruz Arias y Jennifer López Chacón, así como al conjunto de arpa grande Las Mirlas.

Desde la comunidad indígena con autogobierno de San Felipe de los Herreros y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mandatario expresó su orgullo a las mujeres galardonadas, quienes, desde sus ámbitos de ciencia, defensa de los derechos humanos, fortalecimiento de redes de apoyo y las artes, se convierten en un referente para otras michoacanas.

“Cada una de ustedes representa, desde su propio camino, la fuerza transformadora de nuestra sociedad y nuestro mundo. Hoy rendimos homenaje a las mujeres del pasado que abrieron camino, pero también a nuestras mujeres del presente que todos los días construyen un futuro más justo. En estos tiempos de transformación que vivimos, ustedes están llamadas a ser quienes conduzcan el rumbo del país”, manifestó.

Ramírez Bedolla recalcó que el gran poder que hoy tienen las mujeres se refleja en la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Tenemos mucho de qué presumir, es una mujer digna e inteligente que enfrenta los grandes retos todos los días. Hay naciones que se doblegan al poder, pero ella lo dice claramente: ‘la soberanía de México no se negocia y no se vende’”.

La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, reafirmó su compromiso de construir condiciones más justas para todas las mujeres, políticas públicas que respondan a la realidad actual y acciones que transformen su vida cotidiana; así como garantizar un presupuesto con garantía de género.

En representación de las mujeres galardonadas, Tania Cruz Arias, compartió en su mensaje su gratitud y dedicó el reconocimiento a las mujeres purépechas. Llamó todas las niñas y jóvenes a no permitir que les digan que no se puede o a silenciarse. “Nuestro lugar también está en la educación, la organización, la política y la transformación de nuestras comunidades”, dijo.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Bienestar, Andrea Serna Hernández; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio Sánchez; la diputada presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso local, Melba Albavera Padilla; el presidente del concejo comunal de San Felipe de los Herreros, José Arévalo Hernández; entre otras autoridades estatales, municipales y comunales, y familias de la región.