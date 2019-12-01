Mujer que increpó a Kuri González en avión tenía motivos políticos, asegura el diputado Correa Sada

Querétaro, Querétaro, a 26 de enero 2026.- La mujer que increpó al gobernador en un vuelo de avión es a todas luces una intención política y por eso lo grabó, aseguró Enrique Correa Sada, diputado independiente del Congreso Local.

“Me parece que esa es la intención y me parece que pues es la expresión que representa a una persona, a quien lo hizo, a quien lo realizó, entonces, a mí parece que no deberíamos de hacer de esta expresión de esta persona una condición generalizada”.

Esto, luego de que una mujer que coincidió en el vuelo Madrid-Mexico lo grabó y cuestionó que cómo le había ido en España al tiempo en que le comentó que ya espera el 2027 para que se vaya.

Correa Sada enfatizó que esta fue la expresión de un ciudadano y que está en su derecho de hacer, grabarlo, exponerlo y difundirlo en las redes de los morenistas.

“Me parece que hay que darle esa dimensión, la expresión de un ciudadano de forma individual, que puede tener una convicción o no y a mí me parece que la tiene y por eso es que se expone en las redes de los propios morenistas y de los reyes del huachicol político”.

Enfatizó que en Morena les gusta y les encanta el huachicol y en Querétaro hay un cártel de huachicoleros políticos encabezados por el diputado federal y algunos miembros más donde hacen este huachicoleo, donde sacan y roban, generalizan y hacen esas estas expresiones negativas respecto de la política queretana cuando Querétaro es una de las entidades que mejores resultados le ha dado al país en generación de empleo, en prosperidad y en crecimiento.

“Por eso Querétaro es el estado con uno de los mayores índices de migración del resto de las entidades federativas, porque Morena es un gran expulsor de ciudadanos de bien, donde ya no pueden vivir en su entidad y pues Querétaro representa esta entidad donde se pueden encontrar la posibilidad de crecer con su familia, de desarrollarse en paz y tranquilidad”.

Recordó que hoy, el país vive una circunstancia sumamente adversa en donde se vive el año de menor desarrollo económico de los últimos 20 años, vive el año de la menor generación de empleo de los últimos 20 años y por eso el gobernador está construyendo puentes con todo el mundo para seguir haciendo de Querétaro este lugar competitivo, este lugar donde las familias se encuentren la posibilidad de desarrollarse en plenitud, donde no exista la necesidad de que la única vía de desarrollo sea la dádiva gubernamental, donde el empleo sea el motor del desarrollo y está construyendo una de las alianzas más importantes para este país.

“España representa eh uno de los principales socios comerciales de Querétaro. Hay una gran actividad industrial de España en México, hay una gran cantidad de inversión española en Querétaro y me parece que ahora estamos abriendo el futuro y creando una nueva línea de desarrollo para nuestra entidad que es el turismo”.

España, refirió, es uno de los países con mayor número de turistas en el mundo por su riqueza cultural, gastronómica, por su ambientación en distintos sectores y vincular Querétaro con España es abrirle a Querétaro las puertas del mundo.

“Por eso es que es tan trascendente esta ida a la Fitur porque el objetivo más importante de esta gira fue estar en la Feria Internacional del Turismo y con este vuelo que se acaba de inaugurar Querétaro-Madrid, Querétaro se abra al mundo y es trascendente vincularnos porque el turismo es una de las fuentes de desarrollo económico más importantes que puede desarrollar el mundo y me queda claro, pues no muchas entidades de este país pueden desarrollar estas actividades porque no pueden garantizar la seguridad de sus visitantes y sus turistas como en Querétaro sí podemos garantizarla”.

En Querétaro, dijo, existe la posibilidad de crear esta nueva puerta de entrada a México, de ser este entorno de prosperidad y riqueza y traer empresas industria y conectar al estado con el mundo que hoy es indispensable.

“Si seguimos y hacemos esta visión de la 4T, donde ni siquiera participamos en los foros mundiales, en el foro de desarrollo económico que acaba de suceder, es perdernos de esta posibilidad de crecimiento global, es seguir creyendo que solamente de forma individual vamos a salir adelante, cuando me parece que hoy la tendencia mundial es globalizarnos, es entendernos con las distintas naciones para construir objetivos comunes y desarrollarnos”.