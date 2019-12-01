Movimiento para recuperar la Grandeza de Michoacán avanza firme desde el territorio: Octavio Ocampo 

Zitácuaro, Michoacán, a 07 de julio del 2026.- Este martes, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, encabezó un encuentro de diálogo con los medios de comunicación de la región oriente, donde afirmó de manera categórica que el movimiento que ahora encabeza y le fue conferido por la militancia perredista, avanza con paso firme, consolidando una estructura social sólida desde las bases y las comunidades.

Frente a los comunicadores locales, Octavio Ocampo, destacó que el partido político al cual pertenece por convicción, se encuentra en una etapa de profunda renovación y dinamismo territorial, lo que garantizará que el PRD sea el protagonista indiscutible en el proceso electoral del 2027.

Señaló que el movimiento para recuperar la grandeza de Michoacán sigue sumando ciudadanos, y con su liderazgo recorre municipios y escucha los sectores sociales, la verdadera fuerza del partido radica en su capacidad para gobernar con el corazón, legislar con un marcado rostro humano y escuchar las demandas más sensibles de la provincia, lejos de las simulaciones y la política de oficina.

En el marco de este encuentro en la región oriente, Octavio Ocampo aprovechó los micrófonos para felicitar de manera muy especial a las familias de la Heroica Zitácuaro con motivo de la conmemoración de sus 500 años de historia, reconociendo al municipio como un bastión histórico de la lucha por la justicia y las libertades democráticas de la nación.

“Estamos construyendo un movimiento plural y de puertas abiertas donde la educación de nuestras infancias y el desarrollo del campo son las prioridades reales. Celebrar los 500 años de Zitácuaro nos recuerda el orgullo de nuestras raíces y nos motiva a seguir caminando las tenencias para demostrar que la grandeza de Michoacán se siembra en el territorio y se defiende con hechos tangibles”, sentenció de forma contundente ante la prensa local.

Finalmente, el también legislador perredista ratificó su compromiso de mantener una agenda cercana al tejido social, impulsando desde el Congreso del Estado leyes que brinden estabilidad presupuestal a los productores agrícolas ante el temporal de lluvias y protección irrestricta a los sectores más vulnerables de la entidad.