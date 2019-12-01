Movimiento Ciudadano se fortalece en Madero con nueva Comisión Operativa Municipal que rindió protesta

Movimiento Ciudadano se fortalece en Madero con nueva Comisión Operativa Municipal que rindió protesta
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:11:32
Madero, Michoacán, a 18 de enero del 2026.– Movimiento Ciudadano continúa consolidándose en los municipios de Michoacán con organización, trabajo en equipo y rumbo claro, afirmó el coordinador estatal del partido, Víctor Manríquez González, al tomar protesta a la nueva Comisión Operativa Municipal de Madero, encabezada por Víctor García Flores, quien asumió esta responsabilidad junto con su equipo de trabajo.

Víctor Manríquez destacó que la renovación y fortalecimiento de las estructuras municipales es clave para seguir avanzando como un movimiento cercano a la gente, con visión ciudadana y comprometido con las causas sociales. “En Madero seguimos organizándonos y avanzando con claridad, construyendo un proyecto sólido y participativo”.

El coordinador estatal reconoció la disposición, el compromiso y la voluntad de quienes integran la nueva comisión, al asumir el reto de representar a Movimiento Ciudadano con responsabilidad y cercanía en el municipio.

Asimismo, agradeció el respaldo y acompañamiento de Gabriel Suárez, destacando que el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos fortalecen al movimiento en cada región del estado.

Con organización, compromiso y trabajo en equipo, Movimiento Ciudadano refrenda su convicción de seguir creciendo y demostrando por qué es la alternativa real para construir un mejor futuro en Michoacán.

