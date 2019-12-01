Movimiento Ciudadano podría denunciar a diputado del PRI por agresiones en la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 21:26:57

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Movimiento Ciudadano analiza presentar una denuncia penal contra el diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, por el altercado que protagonizó con legisladores emecistas en la Cámara de Diputados.

La coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, calificó como vandálicos los hechos y aseguró que buscarán sanciones contra el legislador priista.

“Hoy vamos a pedir sanciones ejemplares”, declaró Ortega, quien explicó que su partido analiza presentar una denuncia contra Mancilla por lo ocurrido.

El enfrentamiento comenzó cuando el diputado del PRI reclamó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, por la crisis de agua contaminada en Jalisco. Durante la discusión, lo llamó “asesino” y lo responsabilizó por las afectaciones a las familias que reciben agua sucia en sus hogares.

Después, Mancilla siguió a Álvarez Máynez hasta las oficinas de Movimiento Ciudadano, donde arrojó agua sucia sobre el logotipo del partido.

Por su parte, el dirigente emecista criticó la actuación de los priistas y señaló que, en lugar de buscar soluciones al problema del agua, intentaron provocar un espectáculo. También denunció que algunas personas que acompañaban al diputado empujaron y agredieron a legisladores de MC.

Movimiento Ciudadano continúa revisando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Mancilla por estos hechos.