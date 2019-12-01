Movimiento Ciudadano podría denunciar a diputado del PRI por agresiones en la Cámara de Diputados

Movimiento Ciudadano podría denunciar a diputado del PRI por agresiones en la Cámara de Diputados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 21:26:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- Movimiento Ciudadano analiza presentar una denuncia penal contra el diputado federal del PRI, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, por el altercado que protagonizó con legisladores emecistas en la Cámara de Diputados.

La coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, calificó como vandálicos los hechos y aseguró que buscarán sanciones contra el legislador priista.

“Hoy vamos a pedir sanciones ejemplares”, declaró Ortega, quien explicó que su partido analiza presentar una denuncia contra Mancilla por lo ocurrido.

El enfrentamiento comenzó cuando el diputado del PRI reclamó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, por la crisis de agua contaminada en Jalisco. Durante la discusión, lo llamó “asesino” y lo responsabilizó por las afectaciones a las familias que reciben agua sucia en sus hogares.

Después, Mancilla siguió a Álvarez Máynez hasta las oficinas de Movimiento Ciudadano, donde arrojó agua sucia sobre el logotipo del partido.

Por su parte, el dirigente emecista criticó la actuación de los priistas y señaló que, en lugar de buscar soluciones al problema del agua, intentaron provocar un espectáculo. También denunció que algunas personas que acompañaban al diputado empujaron y agredieron a legisladores de MC.

Movimiento Ciudadano continúa revisando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Mancilla por estos hechos.

Más información de la categoria
Muere turista de la CDMX tras ser arrastrado por la corriente en playa de Tamaulipas
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán
Combate al huachicol suma más de 2 mil 500 detenidos y 173.7 millones de litros asegurados
Más información de la categoria
Noche de Muertos en Janitzio tendrá altares monumentales y actividades tradicionales
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Jesús Mora defiende a Luis Navarro ante señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán